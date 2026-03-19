La primavera sembra ancora lontana, con le previsioni che segnalano nuove perturbazioni e temperature più basse del normale. Le condizioni meteorologiche continuano a essere instabili, con giornate caratterizzate da pioggia, vento e freddo. Le previsioni indicano un rischio di Pasqua con tempo variabile e temperature ancora sotto le medie stagionali.

Firenze, 19 marzo 2026 - Ci aspettano giornate dal meteo altalenante e più fredde rispetto alle medie del periodo. E Pasqua? Rischia di essere fredda e instabile. Ma i meteorologi non possono certo sbilanciarsi: “Mancano ancora troppi giorni per fare una previsione attendibile per le festività pasquali”. Meteo Toscana: Addio Primavera, torna il freddo. Restando più vicini a noi, ecco che da domenica prossima, 22 marzo, arriverà una nuova perturbazione che, fa sapere Gaetano Genovese di 3Bmeteo, “interesserà anche la Toscana con un’alternanza di piogge e di schiarite fino a mercoledì 25”. Weekend 27-29 marzo: colpo di coda invernale. Poi, una piccola pausa e, nel fine settimana del 27-29, nuovo più marcato peggioramento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La primavera non vuole arrivare, nuove perturbazioni e rischio di una Pasqua fredda e variabile

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