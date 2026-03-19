La presenza di giornalisti internazionali può evitare i crimini di guerra?

In uno dei reportage raccolti in “Da vicino. Raccontare la guerra oggi”, Daniele Raineri parla della presenza di giornalisti internazionali sul campo. Il testo analizza come l’attenzione internazionale possa influenzare le dinamiche dei crimini di guerra. La discussione si concentra sul ruolo diretto dei giornalisti nel documentare e portare all’attenzione pubblica le violazioni. La narrazione si focalizza sui fatti e sulle testimonianze raccolte.

In uno dei reportage raccolti in “Da vicino. Raccontare la guerra oggi”, Daniele Raineri dice di non esserne più così sicuro In Da vicino. Raccontare la guerra oggi, pubblicato da Einaudi nella collana Maverick, lo scrittore Paolo Giordano ha raccolto sei racconti, reportage e riflessioni di altrettante giornaliste e giornalisti italiani che hanno lavorato in zone di crisi: Daniele Raineri del Post, Cecilia Sala di Chora, Annalisa Camilli di Internazionale, Nello Scavo di Avvenire, Lorenzo Tondo del Guardian e Margherita Stancati del Wall Street Journal. Hanno raccontato esperienze e insegnamenti del lavoro in posti come la Palestina, l’Ucraina, l’Afghanistan e il Mediterraneo, riflettendo sul lavoro dell’inviato di guerra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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