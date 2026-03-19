la polonia sta valutando di entrare nel programma gcap tutti i dettagli

La Polonia sta considerando l’ingresso nel Gcap. Il viceministro delle Risorse Statali ha affermato che c’è comprensione per la proposta e che le discussioni sull’adesione continueranno. La notizia arriva da un’intervista in cui si parla di un possibile coinvolgimento nel Global Combat Air Programme. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di adesione.

La Polonia sta pensando di entrare nel Gcap. A dirlo è stato il viceministro delle Risorse Statali della Polonia, Konrad Go?ota, che in un’intervista ha dichiarato che “c’è comprensione per la nostra proposta e la volontà di continuare le discussioni” sull’adesione al Global Combat Air Programme. Nelle scorse settimane, ha aggiunto il viceministro, si è tenuta una serie di contatti con i rappresentanti delle industrie della difesa italiana e giapponese. Un segnale che i negoziati, per quanto ancora esplorativi, hanno già una sostanza concreta. Go?ota ha ammesso senza giri di parole che la Polonia “ha molto da recuperare in termini di competenze nel settore aeronautico” e che la propria industria va sviluppata, non avendo il Paese prodotto autonomamente un aeromobile da decenni. 🔗 Leggi su Formiche.net

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