La Pennsylvania notturna di Peter Ydeen sbarca ai Magazzini Artistici Pennazzi

La mostra personale del fotografo statunitense Peter Ydeen si tiene ai Magazzini Artistici Pennazzi di Ancona. L’esposizione, curata da AAC Platform con Camilla Boemio, presenta un percorso visivo che esplora la regione della Lehigh Valley in Pennsylvania. L’evento si svolge in città, offrendo ai visitatori l’opportunità di osservare le immagini realizzate dall’artista durante i suoi viaggi notturni.

Il fascino silenzioso delle periferie americane in esposizione venerdì 20 e sabato 21 marzo in Corso Matteotti con "Easton Nights" ANCONA - La mostra personale del fotografo statunitense Peter Ydeen sbarca in città. Curata da AAC Platform con Camilla Boemio, l'esposizione è un viaggio visivo attraverso la Lehigh Valley, in Pennsylvania. Quello che era nato nel 2015 come un semplice esercizio di fotografia notturna, ispirato alla poetica di George A. Tice, si è trasformato per Ydeen in una vera e propria ossessione creativa. Il risultato è una serie di scatti di rara intensità estetica che immortalano un mondo ovattato, dove il sublime incontra la geometria urbana. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Peter Thiel a Roma per seminari segreti sull’Anticristo: sbarca in Italia il "tour" del miliardario della sorveglianza

"La vita sessuale di Gugliemo sputacchiera": spettacolo ai Magazzini del SaleNuovo spettacolo ai Magazzini del sale sabato 21 febbraio ore 21,00 e domenica 22 febbraio ore 18,30 andrà in scena La vita sessuale di Gugliemo...