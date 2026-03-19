La matita occhi waterproof ScandalEyes Kohl Kajal di Rimmel che resiste tutto il giorno

La matita occhi waterproof ScandalEyes Kohl Kajal di Rimmel è progettata per durare tutto il giorno. La mina morbida permette di disegnare tratti precisi e si adatta anche agli occhi più sensibili, offrendo un'applicazione facile e confortevole. La sua formula resistente all'acqua garantisce una tenuta prolungata senza sbavature. È disponibile in diverse tonalità per completare vari look.

Rimmel London ScandalEyes Kohl Kajal, la matita occhi waterproof versatile che non sbava mai Versatile e resistente a tutto – caldo, umidità, giornate infinite, lunghe sessioni in palestra o serate fuori fino all'alba – la matita occhi kohl kajal di Rimmel London ha tutto quello che serve per realizzare un trucco in cui precisione, intensità e durata vanno di pari passo. Soprattutto ora che le tendenze hanno riportato in vita il gusto per i tratteggi lungo le rime interne degli occhi, che enfatizzano strategicamente lo sguardo, la sua formula waterproof dermatologicamente testata – e quindi adatta anche agli occhi sensibili – si stende facilmente senza sbavature indesiderate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La matita occhi waterproof ScandalEyes Kohl Kajal di Rimmel che resiste tutto il giorno Articoli correlati Mascara waterproof economico per occhi sensibili e che lacrimano facilmenteLash Sensational Waterpoof Maybelline New York, il miglior mascara anti-sbavature Se tutti conoscono il Lash Sensational come il mascara economico... La Nike di Naxos resiste al ciclone Harry e diventa il simbolo della Sicilia che resisteNel silenzio surreale che segue il passaggio del ciclone Harry , un’unica immagine emerge dal fango e dalle macerie per raccontare il destino di una... Rimmel Scandaleyes Waterproof Gel Liner & Retroglam Mascara Review: Bold, Long-Lasting Lashes Una selezione di notizie su ScandalEyes Kohl Kajal Argomenti discussi: La matita occhi, con più di 37mila recensioni, per chi è alla ricerca di un kajal waterproof ed extra black. Trucco occhi con la matita nera: il ritorno del kajal sfumato e del kohlTorna il khol nero per uno sguardo magnetico: per il 2025 il make-up punta tutto sugli occhi resi penetranti da un cosmetico di origini molto antiche, il kôhl (o kajal). Generalmente applicato lungo ... grazia.it Questa matita occhi kajal dal tratto nero a lunga tenuta costa meno di un caffèDa quando ho comprato questo kajal lo uso tutti i giorni, si stende in modo uniforme sulla pelle e non bisogna ritoccarlo. Uno dei miei tanti prodotti preferiti Un classico... tutti dovrebbero averne ... vogue.it