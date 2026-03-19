Dopo il secondo malore, Bossi sta seguendo un percorso di riabilitazione intenso, dedicando molte ore agli esercizi fisici. Durante questa fase, si dedica anche alla ricerca di sigari, nonostante siano vietati. Nel frattempo, il politico ha annunciato che prima o poi tornerà a Roma, affrontando così una nuova fase della sua vita.

Umberto Bossi è morto il 19 marzo 2026. Riproponiamo qui un articolo di Marco Cremonesi sul Senatùr pubblicato nel maggio 2019. Ride Umberto Bossi nelle foto che i fan si girano su WhatsApp. Sembra prepararsi alla sua terza o quarta vita, addirittura con qualche chilo in più: in ospedale non gli hanno consentito di dimenticarsi di mangiare, così come è successo per tutta la vita. Come il suo vecchio amico, Silvio Berlusconi, l’Umberto non è affatto convinto che sia venuto il tempo della pensione. A dire il vero, nemmeno è convinto che sia venuto il momento di dire addio ai Garibaldi, i sigari che hanno avvolto in una nuvola di fumo acre tutta la sua esistenza, nonostante i medici non smettano di tormentarlo con raffiche di istruzioni sugli «stili di vita». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La malattia e la quarta vita di Bossi: «Prima o poi ritorno a Roma»

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