La mafia è una montagna di m Delmastro replica alle accuse della sinistra

Durante un evento a Catanzaro, il sottosegretario alla Giustizia ha commentato le accuse di rapporti con famiglie legate alla mafia, definendo la criminalità organizzata come una

"La mafia per me è una montagna di merda", le parole del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro a margine di un incontro sul referendum, a Catanzaro, rispondendo alle domande dei giornalisti circa suoi presunti rapporti d'affari con famiglie che avrebbero legami con la mafia. "Lo testimonia - ha sottolineato - tutta la mia vita politica, lo testimonia il livello di scorta che ho, lo testimoniano le tante e tantissime indicazioni di attentati, di tentativi di aggredire il sottoscritto da parte di tanti mafiosi che stanno negli istituti penitenziari e che, in passato, non avevano i presidi di legalità che oggi ci sono". L'esponente di Fdi è finito nella bufera dopo la notizia del Fatto quotidiano da cui è emerso che deteneva le quote di un ristorante romano in cui figurava anche la figlia di un boss legato al clan Senese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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