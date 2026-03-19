Aldo Serena ha scritto una lettera pubblicata dal Corriere della Sera indirizzata a Trapattoni, in occasione dei suoi 87 anni. Nella missiva, Serena ricorda come Trapattoni gli abbia insegnato il rispetto per chi lavora e si impegna, facendo riferimento anche all'esempio dei suoi genitori. La lettera è stata scritta dopo aver visto la foto di Trapattoni mentre firma autografi a due tifosi.

Al Corsera. Quella volta che Aldo scappò dal ritiro e il Trap non gli parlò per un mese: "Avrei voluto esserci io a chiederti l'autografo per poter dirti grazie" La foto di Trapattoni per i suoi 87 anni, mentre firma autografi a due tifosi, ha spinto Aldo Serena a scrivergli una lettera pubblicata dal Corriere della Sera. Lettera in cui l’ex attaccante spiega l’importanza che il tecnico ha avuto per la sua carriera e la sua vita e ricorda che gli vuole bene. Ciao mister, e scusa se ti do del tu, ma nemmeno io sono più un ragazzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La lettera di Serena a Trapattoni: “Come i miei genitori, mi hai insegnato il rispetto per chi lavora, per chi si impegna”

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Vi auguro una serena giornata e una buona festa del papà - facebook.com facebook

Melbourne 1998. Australian Open. Eravamo leggermente più giovani con Venus e Serena. 28 anni dopo siamo sempre "teenagers" e mi vedrò giocare Venus stasera sul Centrale di Miami a 45 anni. Tutto vero. La vita è un viaggio meraviglioso. Forza Venus x.com