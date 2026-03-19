La Lega perde il suo fondatore | addio a Umberto Bossi

La Lega perde il suo fondatore, Umberto Bossi, che si è spento giovedì sera a Varese all’età di 84 anni. Bossi era stato una figura centrale nel partito sin dalla sua fondazione, contribuendo a plasmare la sua storia politica. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia e alla direzione del partito.

La Lega perde il suo fondatore. Umberto Bossi si è spento giovedì sera a Varese. Il Senatùr aveva 84 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Lega perde il suo fondatore: addio a Umberto Bossi Articoli correlati Leggi anche: Addio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega Leggi anche: È morto Umberto Bossi: il fondatore della Lega Aggiornamenti e notizie su Umberto Bossi Discussioni sull' argomento Novara dice addio al primo sindaco leghista Sergio Merusi; Bossi, il sogno di una Pontida di riconciliazione e un piccolo esercito diviso. Si federeranno mai i federalisti, dopo 30 anni?. Umberto Bossi è morto, il barbaro che ha stravolto la politica italiana. Aveva 84 anniSe n'è andato Umberto Bossi, a 84 anni, ma qui non si proseguirà con la retorica del Vecchio Leone. Da Mussolini a Craxi a Berlusconi la storia politica italiana è piena di vecchi leoni ed è un modo ... repubblica.it Addio al 'senatur' Umberto BossiIl popolo della Lega Nord piange la scomparsa del suo fondatore, Umberto Bossi, l'uomo che ha portato avanti le istanze federaliste e secessioniste della Padania La Lega Nord piange il suo fondatore. ilgiornale.it Quando vi ripeteranno che occorre una riforma della giustizia perché la magistratura è “rossa”, e quindi di parte, rileggete questo breve pezzo di un lungo elenco: - Umberto Bossi: assolto dall’indagine per vilipendio alla bandiera (anni ’90); - Ignazio La Russa: - facebook.com facebook