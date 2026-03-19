la guerra la pace e la paranoia della vittoria a qualunque costo

Washington si trova ad affrontare una situazione complessa caratterizzata da conflitti e tensioni crescenti, mentre le decisioni vengono prese senza una visione chiara e condivisa. La mancanza di una strategia definita alimenta dubbi e sospetti tra gli osservatori, e le scelte compiute sembrano privilegiare il risultato immediato senza considerare le conseguenze a lungo termine. La realtà dei fatti si presenta come un equilibrio precario tra guerra e tentativi di stabilità.

Non a caso, in tempi non certo sospetti, l’ex segretario di Stato di Nixon, in piena competizione con l’Unione Sovietica di Breznev nella corsa alla supremazia nucleare e di fronte al disastro del Vietnam, decolonizzazione durante, non mancò di offrire una sua riflessione che ha un suo contenuto: «It may be dangerous to be America’s enemy, but to be America’s friend is fatal». Ovvero, «Essere nemici degli Stati Uniti può essere pericoloso, ma esserne amici può essere fatale». Una frase che sintetizza come l’alleanza con gli Stati Uniti, non garantisce protezione assoluta poiché subordinata agli interessi strategici di Washington. Una lezione mai appresa dagli europei. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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