La guerra in Iran e le questioni sanitarie nel Medio Oriente attirano l’attenzione su un sistema sanitario in crescita. Le monarchie del Golfo hanno utilizzato la sanità come strumento di influenza, ampliando la loro presenza anche in questo settore. Questi sviluppi mostrano come le dinamiche politiche e sociali si intreccino con l’evoluzione delle strutture sanitarie nella regione.

Non solo sport e non solo intrattenimento: il soft power delle monarchie del Golfo in questi ultimi anni è passato anche dalla sanità. Tra Dubai, Abu Dhabi, Doha, Riad e tra le altre grandi città della regione, sono state costruite importanti strutture e cliniche considerate all’avanguardia. Il tutto, attraendo anche personale dall’estero. L’Italia ne sa qualcosa, visto il fenomeno molto discusso negli anni di medici e infermieri che preferiscono trasferirsi sulle sponde del Golfo. Lì dove stipendi e condizioni di lavoro molto spesso risultano migliori. Ma adesso, con la guerra che sta interessando tutta la regione, la situazione rischia di diventare problematica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La guerra in Iran e la sanità del Medio Oriente: l’impatto su un sistema in ascesa

Articoli correlati

Leggi anche: Medio Oriente in guerra: escalation tra Israele e Iran, la regione sull’orlo del baratro

L’impatto della guerra sullo sport, non solo in Medio OrienteIl golfo Persico è sempre più centrale nel calcio, nella Formula 1 e nel tennis; e l'Iran dovrebbe giocare i Mondiali di calcio negli Stati Uniti Tra...

Approfondimenti e contenuti su Medio Oriente

Temi più discussi: Voci arabe sulla guerra in Iran, il bluff di Trump in un Medio Oriente diviso; La guerra in Medio Oriente - La cronaca dell'8 e 9 marzo LIVEBLOG; Se la guerra in Medio Oriente coinvolge il Caucaso del Sud; L’Iran e la guerra che l’Europa non vuole.

Guerra Iran, raid su gas e petrolio. Paesi del Golfo alzano la voce con Teheran. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, raid su gas e petrolio. Paesi del Golfo alzano la voce con Teheran. DIRETTA ... tg24.sky.it

Guerra in Medio Oriente, i bombardamenti in Iran stanno distruggendo (anche) i siti storici e la memoria collettivaIl Paese conta 29 siti patrimonio mondiale Unesco. Anche quando i monumenti non vengono colpiti direttamente, onde d’urto, incendi, esplosioni ravvicinate e detriti possono danneggiare in modo grave m ... vanityfair.it

La guerra in Medio Oriente entra in una fase sempre più critica e si sposta apertamente sul terreno energetico, con effetti già visibili a livello globale. - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | L'amministrazione Trump sta valutando l'invio di migliaia di soldati americani in Medio Oriente, secondo l'agenzia di stampa Reuters. #ANSA x.com