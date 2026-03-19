Dopo l’inizio del conflitto in Medio Oriente, l’Ance Umbria, associazione dei costruttori edili, ha osservato le variazioni dei prezzi di materiali da costruzione e energia nel territorio. L’attenzione si concentra sui possibili effetti sulla ripresa edilizia, con preoccupazioni riguardo ai rischi di blocco dei cantieri. Le analisi sono state condotte in tempi recenti, senza ancora definire eventuali ripercussioni concrete.

Ance Umbria, l’Associazione nazionale costruttori edili, subito dopo l’inizio del conflitto in Medio Oriente, ha monitorato con attenzione sul territorio le dinamiche dei prezzi dei materiali da costruzione e delle fonti energetiche. E il presidente regionale Massimo Ponteggia ha raccolto numerose segnalazioni da parte delle imprese riguardo rincari improvvisi ed in alcuni casi ingiustificati dei materiali da costruzione e delle fonti energetiche e crescenti criticità nelle catene di approvvigionamento. "Agire solo su carburanti e bollette non basta – dice Ponteggia –: serve una misura ad hoc anche per i materiali non soggetti alle accise".... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La guerra e l’aumento dei prezzi: "I cantieri rischiano di fermarsi"

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