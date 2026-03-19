La guerra che avvelena l’aria

La guerra contro l’Iran sta causando morte, feriti e devastazione, ma ha anche un impatto ambientale grave. Le operazioni militari stanno alterando il territorio e contaminando risorse essenziali, come l’acqua e l’aria. Le conseguenze si fanno sentire direttamente sulla popolazione civile, che si trova ad affrontare le conseguenze di queste azioni. L’ambiente sta diventando uno strumento di sofferenza aggiuntiva.

Effetti collaterali La guerra contro l’Iran non sta soltanto producendo morti, feriti e distruzione. Sta trasformando l’ambiente stesso in un’arma contro i civili Effetti collaterali La guerra contro l’Iran non sta soltanto producendo morti, feriti e distruzione. Sta trasformando l’ambiente stesso in un’arma contro i civili La guerra contro l’Iran non sta soltanto producendo morti, feriti e distruzione. Sta trasformando l’ambiente stesso in un’arma contro i civili. Gli attacchi ai depositi di carburante, raffinerie e altre infrastrutture petrolifere nell’area di Teheran hanno sollevato immense colonne di fumo nero sopra una metropoli di dieci milioni di abitanti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La guerra che avvelena l’aria Articoli correlati Referendum, Sallusti picchia duro: "Il giudice che avvelena la società italiana"A Piazzapulita, il programma televisivo di La7 condotto da Corrado Formigli, è stato ospite Alessandro Sallusti. Leggi anche: Brutta aria a “L’Aria che tira”. Odifreddi ne spara un’altra: l’ayatollah Khamenei come il Papa. E Parenzo quasi sviene (video) MUSIC: Ogni terra ora è Palestina Contenuti e approfondimenti su La guerra che avvelena l'aria Temi più discussi: La guerra che avvelena l’aria; Perché la vittoria non è negoziabile; Il cielo nero-petrolio sopra Teheran: la ‘coalizione Epstein’ avvelena il mondo; Animali in guerra, vittime fantasma. Perché la vittoria non è negoziabileUna grande rivoluzione è in corso in Medio Oriente, quella che deve mattere fine alla storia del maggiore organizzatore, finanziatore del terrorismo jihadista che avvelena il mondo ... msn.com Guerra dei fantocci 2.0. Quando l’inganno si finge realtàNel celebre libro «L’arte della guerra« lo stratega cinese Sun Tzu scriveva che la condotta del conflitto «si basa sull’inganno». Ciò significa che, specie in condizioni di inferiorità militare, l’alt ... msn.com Il politologo Riccardo Alcaro e la guerra di Usa e Israele al regime di Teheran: “Convivono paura della repressione e sentimento nazionale. La dittatura si trasformerà, improbabile una rivoluzione che porti al pluralismo” Leggi l'articolo #Iran - facebook.com facebook #ottoemezzo La guerra in Iran può influenzare il referendum Formigli: “Meloni perde consensi per colpa di Trump” x.com