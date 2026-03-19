la gran fondo di pieve domenica show dei big

Domenica a Pieve Santo Stefano si tiene la Gran Fondo Le Vie di Francesco, un evento che coinvolge quattro challenge: Umbria Tuscany MTB, Appennino Superbike, MTB Tour Toscana e Mare & Collina. La manifestazione attira numerosi appassionati di mountain bike e atleti di rilievo, pronti a sfidarsi lungo i percorsi che attraversano il territorio. La giornata vedrà protagonisti ciclisti di diverse provenienze, partecipando all’appuntamento principale del calendario locale.

PIEVE SANTO STEFANO Domenica torna la Granfondo Le Vie di Francesco, l’appuntamento di Pieve Santo Stefano inserito in ben 4 challenge: Umbria Tuscany MTB, Appennino Superbike, MTB Tour Toscana e Mare & Collina. Un agglomerato che sta favorendo una partecipazione quanto mai ampia se si considera che a oltre una settimana dall’evento era già stato superato il muro dei 400 iscritti e se ne attendono almeno altri 150, considerando che molte società devono ancora presentare i loro elenchi. Si profila una gara di altissimo livello. Hanno già dato la loro adesione Giuseppe Panariello (Neb18), terzo nella sfida cortonese e Stefano Valdrighi con tutto il Bottecchia Factory Team, ma è data per molto probabile anche la presenza di Vincenzo Saitta ed Emanuele Spica, la coppia del Rolling Bike che ha dominato domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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