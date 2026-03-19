La giuria di Canzonissima è stata annunciata e il cast dei non concorrenti è stato svelato, lasciando un ultimo elemento da definire per la nuova edizione che prenderà il via su Rai 1 sabato 21 marzo 2026.

Svelato il cast dei NON concorrenti, mancava un ultimo tassello a completare il puzzle della nuova edizione di Canzonissima, al via su Rai 1 sabato 21 marzo 2026. Milly Carlucci ha infatti reso noti i componenti della giuria della tredicesima edizione dello show, assente dalla tv dal lontano 1975. Nel corso dell’ultimo appuntamento di Da Noi. A Ruota Libera, la Carlucci ha chiesto a Francesca Fialdini di far parte del “ pannello dei magnifici sette, che ci aiuterà a scegliere la Canzonissima della serata “, insieme a Pierluigi Pardo, Claudio Cecchetto, Riccardo Rossi, Simona Izzo, la conduttrice Caterina Balivo e il discografico Giacomo Maiolini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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