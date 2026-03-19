La giuria del Serale di Amici 2026 è stata annunciata in vista della partenza, prevista per sabato 21 marzo su Canale 5, in contemporanea con Canzonissima. Sono stati confermati i nomi dei giudici che affiancheranno i concorrenti, mentre si attende ancora di conoscere le eventuali novità rispetto alle edizioni precedenti. La nuova stagione si prepara a partire con un’organizzazione ben definita.

Manca ormai pochissimo all’inizio su Canale 5 del Serale della venticinquesima edizione di Amici, al via sabato 21 marzo 2026 contro Canzonissima, ed è ormai tempo di scoprire chi siederà sulle poltrone dei giudici. La novità, sostanzialmente, è una: l’aggiunta di una poltrona, affidata a Gigi D’Alessio. L’ex coach di The Voice sarà in giuria al fianco dei confermati Cristiano Malgioglio, in carica dal 2023, Amadeus e la ballerina Elena D’Amario, entrambi arrivati nella scorsa edizione. Saranno quindi quattro e non più tre i giudici che, di volta in volta, commenteranno le performance dei diciassette allievi in gara nella nuova sfida a squadre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La giuria del Serale di Amici 2026

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