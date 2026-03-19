Nel 2025, i dati sull’export manifatturiero mostrano segnali di rallentamento, con un ritorno al negativo. Confindustria Toscana Nord ha commentato che le analisi dell’Istat si limitano ai volumi, escludendo i valori monetari, rendendo più complesso interpretare appieno la situazione. Le cifre ufficiali indicano una flessione nelle esportazioni, in un contesto di rallentamento generale dell’economia.

La lettura dei dati dell’export manifatturiero del 2025, non sono del tutto semplici da leggere. Lo affferma Confindustria Toscana Nord sottolineando come l’Istat, nelle sue elaborazioni, fornisce i soli dati in volumi e non in valori. "Dati che sono determinati anche dalle oscillazioni valutarie e dei costi delle materie prime – afferma la presidente Fabia Romagnoli – che non forniscono indicazioni dirette attendibili sulle reali prestazioni delle imprese esportatrici, in termini di entità di produzione destinata ai mercati esteri". Vale per il comprensorio che riguarda le tre province interessate (Lucca, Pistoia e Prato) che mette in luce "un limite interpretativo che è sempre presente, ma che è particolarmente acuto in momenti segnati da turbolenze, come accadeva già nel 2025 e come, ancor di più, accade nel momento attuale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La frenata dell’economia. L’export torna in negativo

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