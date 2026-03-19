La forza di una donna spoiler 19 marzo 2026 | Ceyda deruba Fazilet Raif la scopre e decide di…

Il 19 marzo 2026 nella soap turca La forza di una donna, Ceyda ruba a Fazilet e Raif viene a sapere dell’accaduto. La scena attira l’attenzione di molti spettatori che seguono con interesse gli sviluppi della trama trasmessa su Canale 5 alle 16. La puntata si concentra sui comportamenti dei personaggi e le loro reazioni.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 19 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che dopo essere rimaste coinvolte in una situazione assurda Bahar, Ceyda e Bersan saranno ancora disperate e in preda alla paura. Sin dall'inizio la protagonista aveva avuto una brutta sensazione nei confronti di Cem e aveva già deciso di non lavorare più con lui, adesso però deve ripagare un enorme debito se non vuole finire in carcere. Le tre donne non hanno ancora trovato una soluzione, infatti Ceyda in preda alla disperazione ruberà dei gioielli a casa della signora Fazilet. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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«Accetto con piacere. » Bahar si lascia coinvolgere dalla proposta di Fazilet, pronta a collaborare per la stesura di un romanzo ispirato alla sua vita. In questa puntata de La forza di una donna, Ceyda viene colta in flagrante da Raif mentre tenta di rubare i gioi - facebook.com facebook

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