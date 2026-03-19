La forza di una donna anticipazioni al 28 marzo | Bersan e Bahar trovano i soldi per saldare il debito

La forza di una donna, anticipazioni dal 22 al 28 marzo. Bersan e Bahar riescono a raccogliere il denaro necessario per saldare il debito con Cem. Bersan e Bahar riescono a raccogliere il denaro necessario per saldare il debito con Cem, vendendo alcuni diamanti. Tuttavia, l’uomo chiarisce subito che il loro incarico non è ancora concluso. Nel frattempo, Sirin, insospettita dai movimenti di Bahar, Ceyda e Bersan, decide di seguirle per scoprire cosa stanno nascondendo. Enver prova ad andare avanti con la sua vita, accettando finalmente la morte di Hatice. Intanto, Bahar, Ceyda e Bersan consegnano a Cem il “pacco” richiesto, ma commettono un clamoroso errore: fraintendendo le istruzioni, rapiscono Saadettin, il padre di Cem, da una casa di riposo, continuano le anticipazioni de La forza di una donna. 🔗 Leggi su 2anews.it

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