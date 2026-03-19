La Fiorentina fa il colpo in Polonia ed elimina il Rakow | viola ai quarti di Conference League

La Fiorentina ha vinto 2-1 in trasferta contro il Rakow, eliminandolo dalla Conference League e qualificandosi ai quarti di finale. La partita si è conclusa con una vittoria complessiva di 4-2 per i toscani. La squadra ha conquistato la qualificazione grazie a una rimonta nella gara di ritorno, mantenendo il risultato favorevole anche dopo il primo incontro.

La Fiorentina batte in rimonta per 2-1 anche in casa del Rakow e accede ai quarti di finale di Conference League (risultato complessivo di 4-2 in favore dei toscani). Il primo tempo è bloccato, con i polacchi che tengono il possesso e la Fiorentina si vede due volte con Moise Kean e Fagioli. A inizio ripresa i polacchi sbloccano la partita, al 46’ grazie al destro sul primo palo di Struski. La squadra di Vanoli si scuote e colpisce un palo con l’ingresso di Roberto Piccoli (al posto di un Kean decisamente contrariato dalla sostituzione) e Gosens, trovando poi il pari al 68’: tiro di controbalzo di Ndour e deviazione fortuita ma decisiva proprio di Piccoli, che firma l’1-1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Fiorentina fa il colpo in Polonia ed elimina il Rakow: viola ai quarti di Conference League Articoli correlati Leggi anche: Rakow-Fiorentina 1-2, Viola ai quarti di Conference League Diretta gol Conference League LIVE: Rakow Fiorentina 1-2, viola ai quarti di finaleStankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota... Tutti gli aggiornamenti su Conference League Temi più discussi: Andata ottavi di finale UEFA Conference League: vittoria in rimonta per la Fiorentina, vincono anche AZ Alkmaar e Shakhtar; Il tabellone della Conference League; Conference League: la Fiorentina batte in rimonta i polacchi del Rakow; Fiorentina-Rakow 2-1 andata ottavi Conference League: gol di Ndour e Gudmundsson. Rakow-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference LeagueLa Viola di Paolo Vanoli sfida i polacchi nel ritorno degli ottavi di finale. Si riparte dal 2-1 dell'andata al Franchi ... tuttosport.com Rakow-Fiorentina diretta Conference League: segui l'ottavo di finale LIVELa Fiorentina si gioca la qualificazione ai quarti di Conference League in Polonia. Dopo la vittoria per 2-1 conquistata in extremis al Franchi contro il Rakow, la squadra di Vanoli affronta la squadr ... msn.com #Conference League, la #Fiorentina batte il #Rakow e si qualifica ai quarti La Fiorentina rimonta il Rakow in Polonia: Ndour al 68’ e Pongracic allo scadere rispondono a Struski. La Fiorentina ai quarti affronterà una tra Aek Larnaca e Crystal Palace. x.com Europa League, in campo Roma-Bologna: derby italiano per andare ai quarti Conference: Rakow-Fiorentina 1-2: i viola passano il turno Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/europa-conference-league-ritorno-ottavi - facebook.com facebook