la finta democrazia

Il nuovo parlamento birmano si è riunito per la prima volta il 16 marzo, segnando l’inizio di un nuovo ciclo politico nel paese. I membri eletti sono entrati nella sala assembleare per discutere e approvare le prime questioni legislative, mentre le autorità hanno assistito alla sessione. La sessione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi schieramenti, tutti presenti per prendere parte alla prima seduta ufficiale.

Il neoeletto parlamento birmano si è riunito per la prima volta il 16 marzo, segnando l’ultima tappa della finta transizione democratica del regime militare a cinque anni dal golpe con cui ha preso il potere e dall’inizio della guerra civile, scrive Myanmar Now. L’esercito aveva impedito la riunione dell’ultimo parlamento con il golpe nel febbraio 2021, e da allora ha governato senza un organo legislativo. Dopo le elezioni che si sono tenute a fine dicembre e a gennaio senza la partecipazione dell’opposizione, i militari e i loro alleati detengono quasi il 90 per cento dei seggi nel parlamento bicamerale. L’ex generale Khin Yi, leader del Partito dell’Unione, della solidarietà e dello sviluppo, sostenuto dai militari, è stato eletto presidente della camera bassa. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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