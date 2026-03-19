Aroma-Zone, fondata nel 1999, offre prodotti skincare green sostenuti da studi scientifici e garantiti sicuri per la salute. Ogni 10 secondi viene venduto un siero all'acido ialuronico. La filosofia dell’azienda combina approcci scientifici e sostenibilità, puntando a rendere accessibili i propri prodotti. La società si concentra sulla promozione di cosmetici naturali e innovativi nel settore della cura della pelle.

Aroma-Zone, un affare di famiglia in evoluzione Fondata durante un pranzo nel 1999 dalla famiglia Vausselin, il padre e le sue due figlie ingegneri di formazione, Aroma-Zone si è sviluppata fin dall'inizio attorno a una expertise scientifica e a una visione impegnata della bellezza e del benessere. Sin dalla sua creazione, l'azienda promuove un modo diverso di dedicarsi a se stessi: sicuro per la salute, che si avvale di ingredienti derivati dalla natura, efficace, rispettoso dell'ambiente e accessibile. La sua ragion d'essere è chiara: permettere a ciascuno di prendersi cura di sé in totale fiducia. A partire dal 2021,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La filosofia green e scientifica di Aroma-Zone, che ogni 10 secondi vende un siero all'acido ialuronico

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