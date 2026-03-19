La ferita la letizia a Cortona l’incontro con Davide Rondoni

Martedì 24 marzo si terrà a Cortona un incontro con Davide Rondoni, scrittore e poeta. L’evento si svolgerà nella città toscana e vedrà la partecipazione di un pubblico interessato alle sue opere. La serata sarà dedicata alla discussione dei temi trattati nelle sue pubblicazioni, con un focus sui legami tra dolore e gioia. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di letteratura.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Martedì 24 marzo il poeta e presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dedicate a San Francesco a confronto con gli studenti In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni della morte di San Francesco di Assisi, l’istituto d'istruzione superiore «Luca Signorelli», con il patrocinio del Comune di Cortona, in accordo con Cortona Cristiana e Cortona città francescana, ha organizzato un convegno che ha come protagonista il poeta Davide Rondoni. Rondoni è stato nominato presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «La ferita, la letizia», a Cortona l’incontro con Davide Rondoni Articoli correlati Davide Rondoni a Benevento presenta ‘La ferita, la letizia’La Zona Interdiocesana di Benevento del Terzo Ordine Francescano Secolare della Campania, su idea e iniziativa della Fraternità “Le Grazie”,... Incontro con Davide Rondoni: riscoprire San Francesco a Torre del GrecoIncontro con Davide Rondoni: riscoprire San Francesco a Torre del Greco"> Incontro dedicato a San Francesco a Torre del Greco Il 6 marzo 2026, Torre... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Davide Rondoni Discussioni sull' argomento Dantedì, al Teatro Vespasiano la lectio magistralis di Davide Rondoni su San Francesco; TrapanIncontra, Davide Rondoni ospite alla Biblioteca Fardelliana con Ricostruire la pace; La ferita, la letizia: Lectio magistralis di Davide Rondoni al Teatro Vespasiano di Rieti il 25 marzo; TrapanIncontra ospita Davide Rondoni: Ricostruire la pace. A Gela, con la presenza di Davide Rondoni, si apre “Una poesia sospesa” al Macchitella Lab - facebook.com facebook Si intitola "La ferita, la letizia" lo scritto di Davide Rondoni dedicato a san Francesco a ottocento anni dalla morte. Non il testo di uno storico, ma un dialogo con il «poeta di Dio e del mondo». Da #Tracce la recensione del "libro del mese" di marzo clonline.org x.com