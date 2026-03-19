La crisi di Natuzzi si confronta con quella di Stellantis, entrambe colpite da un calo della domanda e da impianti sovradimensionati. Inoltre, in entrambi i casi sono stati utilizzati fondi pubblici che non hanno portato ai risultati sperati. Le aziende affrontano difficoltà simili, con problemi legati alla produzione e alla sostenibilità economica. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

Calo della domanda, impianti sovradimensionati e soldi pubblici che non sono serviti: molti lavoratori dell'azienda di divani sono a rischio In questi giorni al ministero delle Imprese e del Made in Italy è in corso una trattativa decisiva per il futuro della Natuzzi, storico marchio di divani con sede a Santeramo in Colle (Bari) e 577 negozi in tutto il mondo. Il primo incontro tra azienda e sindacati si è svolto il 16 marzo, e altri ne seguiranno visto che per ora non è stato trovato un accordo. È in discussione un piano industriale che prevede la chiusura di due dei cinque stabilimenti italiani, e che dichiara 479 lavoratori «in esubero», su poco meno di 1. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La crisi di Natuzzi ha qualcosa di simile a quella di Stellantis

Articoli correlati

Mulè (FI): "L'agenda Zaia è simile a quella di Occhiuto. L'estremismo di Vannacci non ha spazio nel governo"Il vicepresidente della Camera commenta la proposta politica dell'ex governatore della Lega: "Dalla sanità al sociale, dall’autonomia alla sicurezza,...

Di fronte alla crisi di Stellantis, Meloni non ha nulla da direPer un verso è sorprendente, visto che all'inizio i rapporti tra il governo e John Elkann erano burrascosi, per un altro non lo è affatto Il 7...

Contenuti utili per approfondire La crisi di Natuzzi ha qualcosa di...

Temi più discussi: Crisi Natuzzi, perdite per tre milioni al mese: verso la chiusura di tre stabimenti ed entro il 2028 personale sotto i mille dipendenti; Crisi Natuzzi, la trattativa resta aperta; Natuzzi: sospeso il confronto tra le parti. Mimit disponibile a nuovo tavolo solo dinanzi ad aperture negoziali di sindacati e azienda; Vertenza Natuzzi, sugli esuberi muro contro muro tra azienda e sindacati.

La crisi dell’azienda storica di divani con 10 sedi in Lombardia: quasi 500 posti di lavoro a rischioSi è concluso con un nulla di fatto l’incontro del 16 marzo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) sulla vertenza Natuzzi. Nonostante la mediazione istituzionale e la presenza d ... comozero.it

Natuzzi, al ministero salta l’accordo con i sindacati. La Regione: Riaprire subito il tavoloApertura solo sull’incentivo all’esodo non su esternalizzazioni e tutela del perimetro industriale. L’azienda: Al momento distanza incolmabile ... bari.repubblica.it

CIFARELLI: VERTENZA NATUZZI SENZA INTESA "La crisi del gruppo Natuzzi riporta con forza al centro del dibattito pubblico il futuro del distretto del mobile imbottito tra Matera, Montescaglioso e l’area murgiana. Non si tratta di una vertenza aziendale isol - facebook.com facebook

Vertenza Natuzzi, dopo il mancato accordo si rischia l'effetto domino: sotto la lente l’intero distretto del salotto nelle Murgie x.com