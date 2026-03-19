La Costituzione illustrata da Ro Marcenaro

La Costituzione illustrata, firmata da Ro Marcenaro, è di nuovo disponibile in edicola tramite QN - Il Giorno. La pubblicazione sarà in vendita per un mese al prezzo di 9,90 euro, escluso il costo del quotidiano. La ristampa permette ai lettori di acquistare questa versione illustrata e dettagliata del testo fondamentale della Repubblica.

“La Costituzione illustrata“ di Ro Marcenaro torna in edicola con QN - Il Giorno (e rimarrà in vendita per un mese a 9,90 euro più il prezzo del quotidiano). Nel volume edito da Toscana Book e disegnato - articolo per articolo - da uno dei più importanti illustratori italiani, si riscopre la nostra Costituzione a partire dall’immagine, dal colore, dai disegni che ci portano alla conoscenza della nostra legge delle leggi, che contiene la memoria del nostro passato e le speranze per il nostro futuro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con una lettera scritta a mano, ha ringraziato personalmente Ro Marcenaro "per la sua preziosa opera di diffusione della nostra Costituzione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Costituzione illustrata da Ro Marcenaro Articoli correlati La Costituzione illustrata in edicola con ’La Nazione’"La Nazione" in edicola con il libro "La Costituzione illustrata" in collaborazione con Toscana Book. Leggi anche: La lunga attesa della biblioteca Marcenaro Contenuti utili per approfondire Costituzione illustrata Temi più discussi: La Costituzione illustrata da Ro Marcenaro; La Costituzione illustrata in edicola con ’La Nazione’; Dividi et impera. Il referendum che interroga l’equilibrio costituzionale; Favoriamo la partecipazione, di più e insieme-Mostra foto e video. La Costituzione illustrata da Ro MarcenaroLa Costituzione illustrata di Ro Marcenaro torna in edicola con QN - Il Giorno (e rimarrà in vendita per un mese a 9,90 euro più il prezzo del quotidiano). ilgiorno.it La Costituzione illustrata in edicola con «La Nazione»La Nazione in edicola con il libro La Costituzione illustrata in collaborazione con Toscana Book. L’ abbinamento resta ... msn.com PORDENONE. CONSEGNATA LA COSTITUZIONE ITALIANA A 500 NEODICIOTTENNI. - facebook.com facebook