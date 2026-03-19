Il 19 marzo, la Costa Rica ha comunicato la chiusura della sua ambasciata a Cuba e l’espulsione dei diplomatici cubani presenti nel paese. La decisione è stata ufficializzata attraverso un comunicato del governo e si inserisce in una serie di misure adottate da entrambe le parti. Nessun dettaglio sulle motivazioni accompagnano l’annuncio ufficiale, che si limita a indicare le azioni intraprese.

Chaves è uno stretto alleato del presidente statunitense Donald Trump, che a partire da gennaio ha imposto un blocco energetico a Cuba e minacciato più volte di assumere il controllo dell’isola. Secondo Chaves, L’Avana potrà mantenere i suoi agenti consolari per fornire assistenza ai circa diecimila cubani che vivono nel paese. L’Avana ha reagito denunciando “una decisione arbitraria, che è chiaramente il risultato di forti pressioni”, un chiaro riferimento agli Stati Uniti. All’inizio di marzo anche un altro stretto alleato dell’amministrazione Trump in America Latina, il presidente ecuadoriano Daniel Noboa, aveva espulso i diplomatici cubani dall’Ecuador. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La Costa Rica chiude la sua ambasciata all’Avana ed espelle i diplomatici cubani

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