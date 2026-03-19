La colonna spezzata di Napoli danneggiata dalle mareggiate nuovi crolli per il maltempo

Dopo le recenti mareggiate, la colonna spezzata sul lungomare di Napoli ha subito ulteriori danni, con nuovi crolli segnalati dai comitati cittadini. La struttura, già compromessa, ha subito danneggiamenti aggiuntivi a causa del maltempo. La situazione preoccupa gli abitanti della zona, che chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza l’area. La colonna resta un punto di riferimento del lungomare.

La denuncia dei comitati cittadini: "Nuovi crolli alla colonna spezzata sul lungomare, dopo le ultime mareggiate. Intervenga l'Autorità Portuale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

VIDEO | Binari sospesi sul mare, la tratta ferroviaria Catania–Messina danneggiata dalle mareggiateLe violente onde hanno eroso il terreno vicino a Itala, compromettendo la stabilità e bloccando i collegamenti.

Leggi anche: Maltempo Campania, forti mareggiate sulle spiagge e danni dal Cilento al Casertano: “Evitate di spostarvi”

Tutto quello che riguarda La colonna spezzata di Napoli...

Discussioni sull' argomento Lungomare di Napoli, per i lavori bisognerà attendere un'altra estate; VIDEO | Vampe di San Giuseppe, fiamme in un cantiere abbandonato vicino a via Colonna Rotta.

Torna restaurata 'Colonna spezzata'(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - Torna alla città, restaurata, la 'Colonna spezzata', monumento simbolo del lungomare si Napoli. Via le scritte con lo spray, via i cartelloni pubblicitari con l'immagine di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Napoli come Newyork, Ivan Granatino e le Ebbanesis lanciano VesuvioÈ uscito da poche ore e sta già raggiungendo le milioni di visualizzazioni, la nuova colonna sonora della città di Napoli è senza dubbio Vesuvio ( State of mind). Ivan Granatino, tra i massimi ... napoli.repubblica.it

A Napoli cresce l’allarme epatite A: al Cotugno fino a 10 accessi al giorno e casi in aumento. Negli ultimi 15 giorni i ricoveri sono raddoppiati rispetto ai mesi scorsi, molti legati al consumo di frutti di mare crudi. Un 46enne è in condizioni gravi e rischia il trapia - facebook.com facebook

Napoli, inaugurato il murales allo stadio Maradona per celebrare i 100 anni #SkySport #SkySerieA x.com