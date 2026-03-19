La Champions è il giocattolo dei ricchi per l’Europa del calcio le pari opportunità modello Nba sono una barzelletta

La Champions League resta un torneo dominato dalle grandi squadre con i budget più elevati, mentre molte altre fanno fatica a competere ad alti livelli. In Europa, il modello di competizione si avvicina più a quello di un’elite di club che a un sistema aperto e paritario. La realtà mostra come le differenze economiche influenzino fortemente i risultati sul campo, rendendo difficile un vero equilibrio tra le squadre.

Ai quarti di finale sono sempre le stesse squadre, da anni. È un torneo oligarchico in cui quelli i potenti del calcio esibiscono i gioielli di famiglia. È un'esibizione del patrimonio. Gli altri guardano Mg Monaco di Baviera 31052025 - finale Champions League Paris Saint Germain-Inter foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Nasser Ghanim Tubir Al Khelaifi L’Europa del football proprio non riesce ad assimilare il principio delle pari opportunità. Non ci sono pari opportunità né tantomeno qualcuno si pone il problema. La Champions League è, al fondo, l’esibizione dei ricchi, sempre gli stessi, che si danno appuntamento per esibire i gioielli di famiglia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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