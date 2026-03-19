Durante un intervento al congresso Snals-Confsal, il ministro dell’Istruzione ha annunciato che la revisione della Carta del docente sarà incentrata sul sostegno al benessere complessivo del personale scolastico. Ha specificato che le scuole si occuperanno di PC, libri e corsi, evidenziando l’importanza di questi aspetti nel nuovo modello. La discussione si è concentrata sulle modifiche previste per questa misura.

Nel suo intervento al congresso Snals-Confsal, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha dedicato ampio spazio al tema del welfare scolastico, indicando nella revisione della carta docente uno degli snodi principali, secondo quanto emerge dalla sbobinatura. L'articolo La Carta del docente? Ecco cosa diventerà, Valditara: “sostegno al benessere complessivo del personale. Le scuole si occuperanno di PC, libri e corsi” VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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