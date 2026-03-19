La Bce lascia invariati i tre tassi di riferimento La decisione unanime davanti al conflitto in Iran

La Banca Centrale Europea ha deciso di non modificare i tre tassi di interesse di riferimento e questa decisione è stata presa all'unanimità dal Consiglio direttivo. La scelta arriva in un momento di tensione nel conflitto in Iran. Nessuna variazione nei tassi è stata annunciata, confermando la posizione della banca centrale in attesa di sviluppi futuri.

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. Una decisione presa in modo unanime a fronte del conflitto in Iran. Nel dettaglio i tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno invariati rispettivamente al 2%, al 2,15% e al 2,40%. Le previsioni. La Banca centrale europea ha rivisto al rialzo le previsioni sull’inflazione e al ribasso quelle sulla crescita del Pil dell’eurozona per il 2026 e il 2027, indicando tra i principali fattori di incertezza il conflitto in Iran. 🔗 Leggi su Open.online

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La Bce lascia invariati i tassi al 2 per centoCome previsto dagli analisti, la Bce ha mantenuto invariati i tassi, lasciando quello sui depositi al 2 per cento, quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,15 per cento e quello sui ... msn.com

La BCE lascia i tassi invariati mentre l’energia alimenta i timori d’inflazione per la guerra in IranLa Banca centrale europea (BCE) ha mantenuto invariati i principali tassi di riferimento giovedì, mentre nuovi aumenti dei prezzi di petrolio e gas minacciano di compromettere i recenti progressi nell ... msn.com

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La Bce lascia i tassi al 2% come da previsioni. Il tasso sui rifinanziamenti al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40% #ANSA x.com