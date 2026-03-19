La battaglia sugli Ets | ecologisti contro Meloni

Una disputa sugli Ets coinvolge diversi gruppi come Greenpeace Italia, Kyoto Club, Legambiente e Transport & Environment. Queste organizzazioni si sono schierate contro le posizioni del governo, ponendo l'accento sulla regolamentazione e l'uso dei crediti di emissione. La discussione riguarda le politiche ambientali e le strategie adottate per affrontare le questioni climatiche. La vicenda si sviluppa nel contesto di incontri e dichiarazioni pubbliche.

Vedo Nero «Non consegnate l’Europa agli inquinatori». Ma il governo si schiera con gli Stati del sovranismo fossile: la guerra in Iran usata per attaccare il Green Deal Lo scontro è sul sistema Ets (Emission Trading Scheme): il mercato delle quote di emissione che obbliga chi inquina a pagare per la CO2 emessa. E riguarda l’imminente Ets2 che dal 2027 estenderà il meccanismo ai settori del riscaldamento e del trasporto stradale. Tutto questo serve a finanziare il passaggio alle energie rinnovabili, considerate l’alternativa a quelle fossili e l’occasione per garantire all’Europa, e all’Italia, un’autonomia in tempi di guerre per il controllo delle risorse fossili. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La battaglia sugli Ets: ecologisti contro Meloni Articoli correlati Leggi anche: Caro-energia, Meloni di nuovo isolata in Europa: la battaglia contro il meccanismo Ets è persa in partenza Scontro in Europa sugli Ets, otto Paesi contro l’ItaliaEmission Trading System I nordici, più la Spagna, contrari alla proposta del governo Meloni di sospendere il mercato di scambio delle emissioni di... Aggiornamenti e notizie su La battaglia sugli Ets ecologisti... Temi più discussi: Meloni resta isolata nella battaglia del carbonio. Sugli Ets si sfila anche Berlino (di A. Mauro); ETS, non combattiamo la battaglia sbagliata!; Tra i governi europei e Bruxelles va in scena la battaglia della Co2; Sul sistema Ets stop a Meloni e il governo cambia versione. Caro-energia, Meloni di nuovo isolata in Europa: la battaglia contro il meccanismo Ets è persa in partenzaMeloni ancora una volta isolata in Europa: la battaglia contro il meccanismo dell'Ets è persa in partenza. Si sfila anche Berlino ... lanotiziagiornale.it Tasse green, spinta dell'Italia in Europa per attutire la voce di costo per le aziendeDivisa come da copione, l'Europa si prepara alla battaglia sul futuro dell'Ets, i permessi che industrie energivore e centrali elettriche devono acquistare per emettere CO2. Si tratta ... ilgazzettino.it In una lettera indirizzata ai vertici comunitari i leader di Italia, Austria, Croazia, Grecia, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia chiedono una "revisione approfondita" del sistema Ets che includa "un'estensione delle quote gratuite - facebook.com facebook “Chiediamo la sospensione dell’ETS per quanto riguarda il termoelettrico o una soluzione che porti allo stesso risultato: evitare che l’ETS incida sul prezzo dell’energia ‘triplicando’ il suo valore”. Lo ha detto il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica x.com