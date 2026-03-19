Durante la partita contro il Bologna, Koné ha subito un infortunio muscolare e ha dovuto lasciare il campo dopo soli sedici minuti. L'allenatore ha sostituito subito il centrocampista francese, che si è fermato a causa del problema fisico. L'infortunio ha interrotto la sua presenza in campo e ha comportato un cambio immediato per la squadra.

Ancora uno stop per Manu Koné, che durante il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Bologna è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare. Il centrocampista, sostituito dopo soli sedici minuti dall’inizio del match si è accasciato a terra e, con grande sconforto, si è diretto negli spogliatoi senza passare dalla panchina. Al suo posto Gasperini ha schierato Pellegrini. Terzo infortunio in stagione per il francese, che a gennaio si è già dovuto fermare per una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra. Il giocatore, che negli scorsi giorni si era allenato a parte a causa di un leggero affaticamento, con ogni probabilità salterà la gara contro il Lecce in programma domenica e proverà a rientrare ad aprile, dopo la sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Koné, ancora un infortunio: guaio muscolare contro il Bologna e cambio immediato

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