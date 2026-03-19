Kiss cam al concerto dei Coldplay Kristin Cabot contro l’ex Ceo | Credevo si stesse separando

Durante un concerto dei Coldplay, Kristin Cabot ha ripreso a parlare della kiss cam e ha accusato l’ex Ceo con cui era stata filmata, affermando di aver creduto si stesse separando. La donna ha fatto riferimento a quella scena e ha espresso il suo punto di vista sull’episodio. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze o alle motivazioni.