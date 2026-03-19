Kiss cam al concerto dei Coldplay Kristin Cabot contro l’ex Ceo | Credevo si stesse separando
Durante un concerto dei Coldplay, Kristin Cabot ha ripreso a parlare della kiss cam e ha accusato l’ex Ceo con cui era stata filmata, affermando di aver creduto si stesse separando. La donna ha fatto riferimento a quella scena e ha espresso il suo punto di vista sull’episodio. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze o alle motivazioni.
Kristin Cabot torna a parlare della kiss cam dei Coldplay e accusa l’ex Ceo Byron, insieme al quale era stata filmata. L’uomo le avrebbe mentito, raccontandole di essere separato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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