Kimi a sorpresa | la gramigna di mamma svela l’incognita

Domani a Bologna, durante lo show La Pennicanza su Rai Radio Due, si scoprirà se Kimi Antonelli sarà presente o se si tratterà di un suo imitator. La gramigna di mamma di Antonelli, nota per aver svelato dettagli sulla sua vita, ha rivelato un’indiscrezione che riguarda la partecipazione del giovane pilota. La puntata promette di chiarire questa incognita.

Domani a Bologna, durante lo show La Pennicanza su Rai Radio Due, si scioglierà l’incognita sulla presenza reale di Kimi Antonelli o di un suo imitatore. Il pilota della Mercedes, fresco vincitore del Gran Premio di Cina e conquistatore della pole position, è atteso per una festa a sorpresa organizzata dalla madre Veronica. L’evento si colloca nel contesto di un ritorno alle origini bolognesi, dove la tradizione culinaria incontra il successo sportivo internazionale. La gramigna preparata da mamma Veronica funge da elemento centrale dell’accoglienza familiare. Gli amici di sempre hanno preparato magliette a tema per festeggiare il diciannovenne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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