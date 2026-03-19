Kim Kardashian è inciampata e caduta mentre indossava tacchi alti, un episodio che è stato ripreso e condiviso immediatamente sui social, diventando virale. La scena mostra chiaramente il momento in cui perde l’equilibrio, attirando l’attenzione di molti utenti online. L’incidente si è verificato durante un evento pubblico, e il video ha subito raccolto numerosi commenti e visualizzazioni.

Le scarpe col tacco possono nascondere insidie anche per le dive più navigate, e Kim Kardashian ne sa qualcosa. L’imprenditrice e influencer ha perso l’equilibrio proprio a causa delle scarpe con plateau da 20 centimetri che ha indossato per il party degli Oscar organizzato come ogni anno da Vanity Fair, un capitombolo immortalato con lo smartphone, condiviso poi su Instagram per sdrammatizzare. La caduta di Kim Kardashian: tutta colpa dei tacchi. Nel video postato nelle storie la socialite 45enne sta camminando in un vialetto avvolta in uno scintillante abito di Gucci lungo fino ai piedi, abbinato a platform dorate. Pochi istanti prima della caduta la si sente chiedersi se «questa scarpa dovrebbe essere più stretta». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Kim Kardashian cade dai tacchi alti e il video non può che essere virale

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