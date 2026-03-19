killer di prato vittime uccise per paura e disprezzo

Le autorità hanno confermato che nel caso di Prato le vittime sono state uccise in situazioni legate a sentimenti di paura e disprezzo. Le indagini hanno portato alla luce che gli omicidi sono stati motivati da emozioni intense, senza che siano stati individuati altri fattori. Le prove raccolte indicano che i delitti sono stati commessi in contesti di forte tensione tra le parti coinvolte.

Delitti compiuti per disprezzo e per paura. Questi stati d’animo sarebbero, secondo Vasile Frumazache, 33 anni di origine romena, i moventi degli omicidi delle due escort sue connazionali Ana Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme nell’agosto 2024, e Maria Denisa Paun, a Prato, nel maggio 2025. L’interrogatorio del 33enne ex vigilantes è stato il momento culminante dell’udienza del processo che lo vede imputato e che si tiene nell’aula bunker di Firenze, davanti ai giudici della Corte d’Assis e che lo scorso 15 gennaio aveva disposto la riunificazione dei due procedimenti penali avviati dalle procure di Pistoia e di Prato, riconoscendo la connessione tra i due delitti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Entra nel vivo il processo a Vasile Frumuzache, il vigilante romeno 33enne accusato di aver ucciso le escort sue connazionali Maria Denisa Paun, 30 anni, e Ana Maria Andrei, 27 anni: la prima a Montecatini Terme (Pistoia) nell'agosto del 2024, la seconda a x.com