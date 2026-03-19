Kessie Juve società bianconera pronta ad un nuovo tentativo dopo quello della scorsa estate Tutti i dettagli

La Juventus ha deciso di fare un nuovo tentativo per assicurarsi il centrocampista Kessie, dopo aver già provato a ingaggiarlo durante l’ultima finestra di mercato estiva. La società bianconera sta valutando le opzioni disponibili e si sta preparando a presentare una nuova offerta. La trattativa, quindi, riprende con l’obiettivo di portare il calciatore in squadra.

Kessie Juve, la società bianconera è pronta ad un nuovo tentativo per prendere il centrocampista dopo quello della scorsa estate. La Juve continua a monitorare con grande attenzione le opportunità offerte dal mercato degli svincolati per potenziare il reparto di mezzo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra le varie occasioni a parametro zero spicca nuovamente il profilo di Frank Kessié. MERCATO JUVE, LE ULTIME Il mediano è un vecchio pallino della dirigenza bianconera, che aveva già tentato con decisione di portarlo a Torino durante la scorsa sessione estiva di calciomercato. Il club piemontese vede nel giocatore l’innesto ideale per garantire muscoli e inserimenti nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kessie Juve, società bianconera pronta ad un nuovo tentativo dopo quello della scorsa estate. Tutti i dettagli Articoli correlati Calciomercato Juve, in difesa torna un vecchio pupillo della dirigenza bianconera! Dalla Premier ipotesi Senesi per l’estate 2026: tutti i dettagliLa strategia di mercato della Juventus resta sempre attenta alle opportunità che arrivano dal panorama internazionale, soprattutto quando si tratta... Bernardo Silva Juve, affondo della società bianconera per la prossima estate. Ma a gennaio potrebbe succedere questodi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juve, affondo della società sul portoghese in vista della prossima estate. Contenuti utili per approfondire Kessie Juve Temi più discussi: Goretzka alla Juve società bianconera in pressing sull’entourage | il giocatore sta valutando le varie proposte Le novità; Goretzka-Juve la terza è la volta buona? Il centrocampista ora in cima alla lista di Spalletti; Bernardo Silva alla Juve conferme sull’interesse dei bianconeri per il fuoriclasse portoghese Le ultimissime. Svolta Juventus: 4 colpi a parametro zero, c’è anche PellegriniIl mercato della Juventus 2026/2027 è già pronto a entrare nel vivo, attenzione ai piani della società bianconera, ... fantamaster.it La Juventus non molla le piste Goretzka e KessieJuventus, rinforzi a centrocampo: idee Kessié e Goretzka per il mercato Il centrocampo è una delle priorità nella pianificazione sportiva della Juventus in vista della ... tuttojuve.com La Juve ci riprova per Kessie Le ultime novità - facebook.com facebook TUTTOSPORT - L'algoritmo di Comolli, così la Juve ha scelto Boga e scartato Kessie e Brozovic ift.tt/yKEmhS9 x.com