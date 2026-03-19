Kean scintille con Vanoli durante Rakov Fiorentina | cosa è successo e i motivi della reazione dell’ex Juve

Durante una partita tra Rakov Fiorentina e un avversario, Kean ha avuto una discussione con Vanoli. L'episodio è avvenuto subito dopo il fischio finale e ha visto l’attaccante mostrare una reazione molto intensa nei confronti del suo avversario. La scena si è svolta nel post-gara, lasciando chiaramente trasparire un momento di forte tensione tra i due.

Kean ha avuto una reazione furiosa nei confronti di Vanoli subito dopo il campo. Il caso, come confermato dal tecnico, è subito rientrato. La qualificazione ai quarti di finale di Conference League per la Fiorentina porta con sé non solo sorrisi, ma anche un pizzico di elettricità nello spogliatoio. Il protagonista indiscusso, fuori dal tabellino dei marcatori ma al centro delle cronache, è Moise Kean, la cui reazione al cambio durante la sfida contro il Rakow ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. Moise Kean non ha preso bene la sostituzione in Rakow Fiorentina, un match cruciale che ha sancito il passaggio del turno per i Viola. Nonostante il risultato positivo, l’adrenalina del campo ha giocato un brutto scherzo alla punta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kean, scintille con Vanoli durante Rakov Fiorentina: cosa è successo e i motivi della reazione dell’ex Juve Articoli correlati Fiorentina, Vanoli: “La squadra ora sa reagire. Scintille con Kean? Bene che un giocatore si arrabbi se viene sostituito”SOSNOWIEC (POLONIA) – “Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a capire che calcio dovessimo fare. Milan, occhi puntati su Kean: ecco cosa è successo durante Fiorentina-TorinoIl Milan continua la preparazione in vista della trasferta di Pisa, gara valida per la 25ª giornata di Serie A, in programma venerdì 13 alle 20:45. Una selezione di notizie su Rakov Fiorentina Rakow-Fiorentina 1-2, Kean rovina la qualificazione: scintille con Vanoli per il cambio, addio più vicinoNon senza brividi la Fiorentina centra la qualificazione ai quarti di finale di Conference League. La squadra di Vanoli rischia grosso col Rakow, che sblocca il risultato a inizio ripresa pareggiando ... sport.virgilio.it Fiorentina, Kean reagisce male alla sostituzione: scintille con Vanoli, cos'è successoScintille in panchina tra Moise Kean e Paolo Vanoli. L'attaccante della Fiorentina non ha preso bene la sostituzione durante il ritorno dell'ottavo di finale di Conference League contro il Rakow e si ... calciomercato.com