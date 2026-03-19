Durante il primo turno del torneo di Miami, la tennista Katerina Siniakova ha vissuto un momento difficile in campo, perdendo la partita e mostrando segnali di emozione. Dopo aver perso, ha pianto e si è allontanata dal campo, attirando l’attenzione di spettatori e commentatori. La scena ha fatto discutere per la sua intensità e per le reazioni successive all’eliminazione.

Il primo turno femminile del torneo di Miami ha lasciato un’immagine destinata a far discutere ben oltre il risultato finale. La sfida tra Katerina Siniakova e Camila Osorio si è chiusa con il successo netto della colombiana, ma soprattutto con un finale carico di tensione e un gesto che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori. Osorio ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, conquistando il primo set con autorità e riuscendo poi a ribaltare il secondo dopo essere stata sotto 4-2. Da quel momento la partita è cambiata completamente: Siniakova, fino ad allora in controllo del parziale, ha perso lucidità e continuità, lasciando scappare il match in pochissimi minuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Katerina Siniakova, dramma in campo a Miami: perde, piange, scappa

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