Kate Middleton si trova a Windsor per accogliere il presidente nigeriano durante la sua visita ufficiale nel Regno Unito, la prima di questo tipo in 37 anni. Il banchetto reale è stato organizzato in modo da rispettare il Ramadan, con piatti adatti alla festività. L'evento si svolge alla presenza di membri della famiglia reale e rappresentanti ufficiali.

Il protocollo reale si adatta al Ramadan: il presidente ha interrotto il digiuno al tramonto La conclusione della prima giornata della visita di Stato è come sempre in grande stile, con il banchetto ospitato da re Carlo e dalla regina Camilla con il principe William e la principessa Kate. Le due reali hanno deciso di vestirsi rispettivamente in bianco (Camilla) e in verde (Kate) per omaggiare i colori della bandiera della Nigeria. Presenti anche il duca di Edimburgo, i duchi di Gloucester e la principessa reale Anna con Sir Tim. Nella St. George’s Hall del castello di Windsor, tra argenti scintillanti, cristalli e raffinati allestimenti floreali, la diplomazia si fa eleganza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton a Windsor per la visita del presidente nigeriano: il banchetto reale si adatta al Ramadan

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