Il difensore torna in nazionale francese dopo aver disputato una stagione positiva. La Juventus ha commentato con entusiasmo la sua convocazione, mentre Kalulu ha dichiarato di essere felice e onorato di tornare a rappresentare la selezione. La scena si è svolta alla Continassa, dove è stato pubblicato un video che mostra il momento.

Kalulu torna in nazionale: il difensore esprime la massima felicità per il ritorno nella selezione francese grazie al lavoro fatto in stagione. La Juventus ha vissuto una mattinata di enorme soddisfazione alla Continassa. L’intera squadra e lo staff tecnico hanno voluto tributare i più sinceri complimenti a Pierre Kalulu, festeggiando con orgoglio l’ufficialità del suo attesissimo ritorno tra i convocati dalla nazionale francese. Il difensore ha ampiamente meritato questa chiamata grazie a un’annata impeccabile. Spalletti ha sempre creduto fermamente nelle qualità atletiche del ragazzo, schierandolo con continuità e trasmettendogli fiducia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu torna in nazionale, la Juve gli fa i complimenti: «Felice e onorato di tornare lì». Il siparietto alla Continassa – VIDEO

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