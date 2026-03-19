Juventus vs Sassuolo trentesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Juventus e Sassuolo si gioca nella trentesima giornata della Serie A 20252026. I bianconeri puntano a consolidare la posizione in classifica, mentre gli emiliani cercano di interrompere una serie negativa di sconfitte. La gara si svolge in un contesto di alta tensione e competizione, con le formazioni che si preparano a scendere in campo per ottenere i tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta e visibile su diverse piattaforme.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bianconeri vanno all’assalto del quarto posto, mentre gli emiliani cercano di fermare l’emorragia di sconfitte. Juventus vs Sassuolo si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 20.45. JUVENTUS VS SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri continuano la loro corsa verso la Champions League, attualmente distante un solo punti. Dopo un febbraio da incubo, nel quale sono arrivate due sconfitte e un pareggio, la squadra di Spalletti ha letteralmente sterzato nelle ultime tre partite, portando a casa ben 7 punti che l’hanno rilanciata prepotentemente nella corsa ad un posto in Champions League. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Sassuolo, trentesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Sassuolo vs Juventus, diciannovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Modena vs Spezia, trentesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. LIVE Sassuolo - Juventus: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto Una raccolta di contenuti su Juventus vs Sassuolo trentesima... Temi più discussi: Dove vedere Juventus-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni; JUVENTUS-SASSUOLO: info sulla prevendita per il Settore Ospiti; Fantacalcio, le probabili formazioni della 30ª giornata di Serie A 2025/26; Tabellino partita Juventus Women vs Sassuolo Femminile. Juventus-Sassuolo: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Juventus-Sassuolo in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 30^ giornata di Serie A. fantacalcio.it Juve Sassuolo, i precedenti in casa sorridono al club bianconero. Vediamo insieme le statistiche sulle sfide tra le due compaginiJuve Sassuolo, i precedenti in casa sorridono al club bianconero. Vediamo insieme le statistiche sulle sfide tra le due compagini La Juve si prepara all’anticipo di sabato sera con l’obiettivo di dare ... juventusnews24.com La #Juventus sonda il mercato dei portieri Secondo quanto riportato da Tuttosport il sogno di #Comolli sarebbe #Restes: l’estremo difensore del Tolosa viene valutato 20 milioni di euro L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO - facebook.com facebook #Juventus - #Spalletti sorride per Khephren #Thuram: domani il centrocampista francese tornerà in gruppo ed è recuperato per la sfida di campionato contro il #Sassuolo x.com