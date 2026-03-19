Juventus Under 16 archiviata la vittoria tocca pensare ai prossimi turni | i numeri dei bianconeri a confronto con gli altri gironi

La Juventus Under 16 ha concluso la partita con una vittoria e ora si concentra sui prossimi impegni del campionato. I numeri della squadra di Gridel vengono confrontati con quelli delle altre formazioni nei vari gironi. Sono stati aggiornati i dati relativi alle performance e alla posizione in classifica, offrendo un quadro più chiaro della situazione attuale.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, la vittoria permette i primi ragionamenti sulle prossime sfidanti: ecco i numeri dei ragazzi di Gridel e la situazione negli altri gironi, gli aggiornamenti. Dopo la vittoria (la ventunesima in 22 partite) contro il Bologna per 3-0 in trasferta, la Juventus Under 16, che è già campione nel girone A, può iniziare a guardarsi attorno e valutare le possibili prossime sfidanti allo stato attuale. Ecco quindi una panoramica sulle probabili concorrenti alla fasi ad eliminazione diretta, più un’occhiata a quella che potrebbe essere la prima a sfidare la Juventus agli ottavi di finale del campionato nazionale Under 16. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 16, archiviata la vittoria tocca pensare ai prossimi turni: i numeri dei bianconeri a confronto con gli altri gironi Articoli correlati Calciomercato Juve, Lewandowski strizza l’occhio ai bianconeri e accende le speranze dei tifosi! Gli altri nomiCalciomercato Juve, Lewandowski strizza l’occhio ai bianconeri e accende le speranze dei tifosi! Gli altri nomi Mercato Inter, il centrocampo si rifà... Spalletti Juve, i numeri dei bianconeri dal suo arrivo a Torino sono migliorati. Il confronto nel dettaglioPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juventus U20 2-2 Cagliari | HIGHLIGHTS Primavera 1 | Matchday 27 Contenuti utili per approfondire Juventus Under Temi più discussi: Torna il campionato: Roma in casa con la Fiorentina, l’Inter va a Sassuolo. Spicca Juventus-Milan; Forlì - Juventus; Serie A, la classifica della stagione 2025-2026; Vis, parte l’operazione aggancio. Ma occhio ai tiratori della Ternana. Bologna Juventus Under 16 0-3, bianconeri indomabili battono pure i felsinei: Pipitò e Salvai sugli scudi. Il recap del matchBologna Juventus Under 16 0-3, altra vittoria per Gridel dopo aver raggiunto il primo posto nel girone con ampio anticipo: il resoconto del match valido per la 22esima giornata di campionato Continua ... juventusnews24.com juventus sassuolo under 17Juventus Sassuolo Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pari ... juventusnews24.com La #JUVENTUS #UNDER17 si avvicina alla vittoria del girone L'analisi post #Sassuolo - facebook.com facebook #Juventus Under 20, il bilancio del direttore Scaglia x.com