Juventus | Spalletti riscrive l’attacco

Luciano Spalletti sta lavorando alla nuova formazione offensiva della Juventus per la stagione 2026. Il tecnico ha deciso di confermare Dusan Vlahovic come attaccante principale, con il rinnovo del contratto ormai vicino alla conclusione. Inoltre, è in corso la ricerca di un secondo attaccante di livello elevato da affiancare al serbo, con l’obiettivo di formare una coppia da titolo.

Luciano Spalletti sta ridisegnando l’attacco della Juventus con un piano chiaro e ambizioso per l’estate 2026: Dusan Vlahovi? confermato come perno centrale, con il rinnovo ormai a un passo dalla chiusura, e un secondo attaccante di alto livello da affiancargli per creare una coppia da scudetto. Il nome che torna L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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