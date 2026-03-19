Juventus | Spalletti è vicinissimo al rinnovo

Luciano Spalletti sta per rinnovare il contratto con la Juventus. L’accordo tra l’allenatore e la società è praticamente definito, con poche questioni burocratiche da risolvere prima di formalizzare il nuovo accordo. La trattativa è in fase avanzata e si attende solo la firma finale.

Luciano Spalletti è vicinissimo al rinnovo con la Juventus. L’intesa tra il tecnico toscano e il club bianconero è ormai totale su quasi tutti i punti, con solo alcuni dettagli burocratici da limare. La firma è attesa prima di Pasqua, e la giornata decisiva potrebbe essere giovedì 20 marzo 2026, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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