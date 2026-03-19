Sabato 21 marzo 2026 alle 20:45 si gioca Juventus-Sassuolo. La Juventus punta alla terza vittoria di fila in campionato e presenta le formazioni ufficiali, mentre il Sassuolo arriva in un momento difficile dopo alcune prestazioni sottotono. Le quote e i pronostici sono già stati pubblicati, e l’incontro si svolge allo Juventus Stadium.

La Juventus cerca la terza vittoria consecutiva in campionato nel match casalingo contro il Sassuolo, in programma sabato sera, per confermarsi in ripresa dopo il momento negativo. I bianconeri, reduci da due successi senza subire gol contro Pisa e Udinese, continuano l’assalto al quarto posto che é occupato attualmente dal Como. I numeri in casa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juventus-Sassuolo (sabato 21 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Settimana difficile per gli ospiti

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