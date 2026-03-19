Juventus | rivoluzione in porta?

La Juventus di Luciano Spalletti sta preparando un cambio radicale tra i pali per la prossima stagione 202627. La società ha deciso di rinnovare la rosa dei portieri e sta valutando diverse opzioni per rafforzare la posizione. La scelta di intervenire in questa area rappresenta una delle prime mosse ufficiali per il nuovo progetto tecnico.

La Juventus di Luciano Spalletti sta pianificando un reset completo tra i pali per la stagione 202627. Michele Di Gregorio e Mattia Perin non hanno convinto appieno il tecnico toscano né la dirigenza: Di Gregorio è stato scavalcato dopo errori pesanti ( Como, Inter), mentre Perin ha guadagnato la titolarità nelle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: rivoluzione in porta? Articoli correlati Rifiuti, via al ’porta a porta’. Una piccola rivoluzione da Bagnoli a Case NuoveArcidosso avvia la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti con l’introduzione del sistema porta a porta in alcune zone del territorio... Leggi anche: Napoli-Parma LE ULTIME | Che rivoluzione! Rinaldi in porta RIVOLUZIONE IN PORTA Altri aggiornamenti su Juventus rivoluzione in porta Temi più discussi: Rivoluzione Juventus: Spalletti ne sacrifica 4, TUTTI i nomi pronti all'addio; Juve, Spalletti ha in testa la squadra per la prossima stagione, tra intoccabili, partenti e nuovi colpi; Juve a porta vuota: tutti i nomi per risolvere il problema numero 1; Vicario-Juve, contatti avviati: rivoluzione in porta per Spalletti. Alisson vuole la Juventus: rivoluzione portieri per SpallettiL'ex portiere della Roma è in scadenza nel 2027 ed è giunto alla fine del proprio (lunghissimo) ciclo con la maglia del Liverpool. Può andar via a prezzo di saldo, ma i Reds non intenderebbero ... fantacalcio.it Calciomercato Juve: doppio colpo in porta? Spuntano dei nomi nuoviCalciomercato Juve: doppio colpo in porta? Spuntano dei nomi nuovi in caso il club decidesse di avviare un restyling completo tra i pali La rivoluzione silenziosa tra i pali della Juventus potrebbe es ... juventusnews24.com La #Juve è pronta a riprovarci per #KoloMuani Come riportato dalla Gazzetta dello Sport i bianconeri in estate daranno un nuovo assalto alla punta, valutata dal #PSG ora 20 milioni L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO CO - facebook.com facebook Tuttosport - #Juventus, distanza tra #Comolli e #Spalletti sul nuovo portiere: l'ad vuole #Restes, ecco chi è x.com