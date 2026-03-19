Juventus Perin verso la permanenza

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mattia Perin sembra destinato a rimanere alla Juventus anche nella prossima stagione. La società sta valutando la sua conferma come portiere, e le trattative sembrano aver raggiunto uno stadio avanzato. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma le indicazioni puntano alla permanenza del giocatore in rosa.

In base a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mattia Perin sembra destinato a rimanere alla Juventus. Perin verso la permanenza Perin appare destinato a proseguire la sua esperienza in bianconero fino alla scadenza del 2027. Nonostante l’interesse del Genoa e alcuni sondaggi da squadre di fascia media, nessuna offerta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Perin verso la permanenza Articoli correlati Juventus, McKennie verso il rinnovo e la permanenza in bianconeroLa Juventus e gli agenti di Weston McKennie si incontreranno nuovamente la prossima settimana per definire il rinnovo del contratto del... Leggi anche: Rugani verso la permanenza: la Juventus non apre all’addio CALCIOMERCATO JUVENTUS: PERIN verso la PERMANENZA #shorts #short #Juventus #calciomercato #perin Altri aggiornamenti su Juventus Perin verso la permanenza Temi più discussi: Juve, la gestione dei portieri: Perin titolare fino a fine stagione, poi la rivoluzione; Perin o Di Gregorio, chi gioca titolare Udinese-Juventus? La scelta di Spalletti sul portiere; Juve, Spalletti non cambia: anche col Sassuolo si va verso Perin titolare; Porta Juve, Spalletti sicuro: l'identikit è tracciato! E la gerarchia la spiegano i dati. Juventus, rebus portieri: Corsport: Perin verso la permanenza, Di Gregorio in uscitaIl Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione portieri in casa Juventus in vista della prossima stagione. Mattia Perin appare destinato a proseguire la sua esperienza in bianconero, dopo ... tuttojuve.com Juventus, difesa ritrovata e effetto Perin: zero gol subiti e svolta nella corsa ChampionsJuventus, difesa ritrovata e effetto Perin: zero gol subiti e svolta nella corsa Champions La Juventus riparte dalla solidità difensiva. Dopo settimane difficili, la squadra ... tuttojuve.com La 1ª calciatrice australiana nella storia della #Juventus: Annalise #Rasmussen è a Torino! Attaccante classe 2005, ha lasciato la A-League da capocannoniere. «Questo è un club glorioso! Provo una gioia immensa! Quando l'ho saputo ero emozionatissima». x.com #Kalulu torna in nazionale La #Juventus gli fa i complimenti - facebook.com facebook