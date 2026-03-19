Juventus | il piano di Spalletti

Luciano Spalletti ha annunciato le linee guida per il futuro della Juventus, concentrandosi sulla priorità di rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic. La società ha in programma di lavorare su questo obiettivo nei prossimi mesi. Spalletti ha spiegato che il rinnovo del giocatore sarà centrale per la strategia della squadra. La Juventus sta definendo le prossime mosse in questa direzione.

Luciano Spalletti ha chiarito le priorità per il futuro della Juventus: tutto parte dal rinnovo di Dusan Vlahovi?. Il tecnico toscano, con la firma sul prolungamento del suo contratto ormai alle porte (attesa entro giovedì 20 marzo 2026, con Giorgio Chiellini protagonista del closing), considera il centravanti serbo il perno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il piano di Spalletti Articoli correlati Juventus, il piano di Spalletti: cosa succederà in estate, solo sei giocatori intoccabiliLa Juventus continua a pensare a Kolo Muani, il centravanti francese che chiuderà la sua esperienza in prestito al Tottenham per rientrare al Psg a... Leggi anche: Juventus-Spalletti: patto per il rinnovo e Piano da 5 Acquisti NAPOLI JUVENTUS: le ULTIME dalla CONTINASSA e il piano di SPALLETTI! Altri aggiornamenti su Juventus il piano di Spalletti Temi più discussi: Juve, per la fascia c'è l'ex Genoa Spence: il piano di Ottolini per prenderlo dal Tottenham; Juve, il piano per l’estate: da Kolo Muani a Goretzka, Spalletti ne vuole 6! Ecco la lista di Lucio; Alisson, addio al Liverpool e ritorno in Italia? Juve e Inter alla finestra; Spalletti a cena con i dirigenti: le richieste sul mercato, il piano Champions e il futuro Juve. Juventus, non è solo un problema di attaccanti: il vero limite è la scarsa concretezzaJuventus, non è solo un problema di attaccanti: il vero limite è la scarsa concretezza Si parla spesso del mal di gol della Juventus e della necessità di ... tuttojuve.com Juventus, il progetto del futuro passa da Yildiz: talento da blindare, ma serve una squadra all’altezzaJuventus, il progetto del futuro passa da Yildiz: talento da blindare, ma serve una squadra all’altezza Il progetto della Juventus di domani ruota attorno a Kenan Yildiz, il giovane ... tuttojuve.com Morata ricorda la finale di Champions tra Juventus e Barcellona - facebook.com facebook Il dilemma portieri in casa #Juventus sembra essere vicino alla soluzione con la decisione definitiva vicina ad essere presa Secondo le informazioni del Corriere dello Sport, #Perin si avvicina alla conferma mentre #DiGregorio va verso l'addio x.com