Juventus | caccia ai top player

Da ilprimatonazionale.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti che firmerà il contratto entro il 20 marzo 2026, sta preparando il mercato per la stagione 202627. La strategia prevede di puntare sui contratti in scadenza dei giocatori, al fine di rafforzare la rosa con elementi di qualità ed esperienza senza dover pagare cifre elevate per i cartellini.

La Juventus di Luciano Spalletti, con il rinnovo del tecnico ormai alle porte (firma attesa entro giovedì 20 marzo 2026), pianifica un mercato intelligente per la stagione 202627: sfruttare contratti in scadenza per aggiungere qualità ed esperienza senza esborsi per cartellini. Dopo investimenti estivi pesanti nel 2025, il club bianconero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus caccia ai top player
© Ilprimatonazionale.it - Juventus: caccia ai top player

Articoli correlati

Leggi anche: Juventus, Pierre Kalulu top player: i numeri lo certificano

Leggi anche: Juventus, Yildiz rinnova fino al 2030: stipendio da top player

MATTEO MORETTO SU SONDAGGIO JUVE PER LEWANDOWSKI, PORTIERE CACCIA A UN TOP e… con MOMBLANO

Video MATTEO MORETTO SU SONDAGGIO JUVE PER LEWANDOWSKI, PORTIERE CACCIA A UN TOP e… con MOMBLANO

Contenuti e approfondimenti su Juventus caccia ai top player

Temi più discussi: Juve, un top a zero nell'uovo di Pasqua? Continua la caccia a Bernardo Silva e Goretzka; Juventus a caccia di 25 milioni: individuato il giocatore che verrà sacrificato; Como, Juventus e Roma a caccia della qualificazione alla prossima Champions League: il calendario delle tre squadre nelle ultime nove gare di Serie A; Serie A: Udinese-Juventus, Spalletti a caccia di conferme.

juventus caccia ai topSerie A: Udinese-Juventus, Spalletti a caccia di confermeI bianconeri di Torino non vogliono fermarsi nella rincorsa al quarto posto, ma sfidano una formazione in grande forma: i friulani hanno sfiorato la vittoria contro l’Atalanta. I pronostici di Netwin. gioconews.it

Juventus, caccia alla continuità: dagli approcci ai piazzati, Spalletti ha tanto da correggereLa parola d’ordine, alla Juventus, torna a essere una soltanto: continuità. Un concetto spesso evocato negli ultimi anni alla Continassa, ma raramente trovato, se non nei pareggi che hanno frenato le ... tuttomercatoweb.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.