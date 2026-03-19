Juventus | caccia ai top player
La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti che firmerà il contratto entro il 20 marzo 2026, sta preparando il mercato per la stagione 202627. La strategia prevede di puntare sui contratti in scadenza dei giocatori, al fine di rafforzare la rosa con elementi di qualità ed esperienza senza dover pagare cifre elevate per i cartellini.
La Juventus di Luciano Spalletti, con il rinnovo del tecnico ormai alle porte (firma attesa entro giovedì 20 marzo 2026), pianifica un mercato intelligente per la stagione 202627: sfruttare contratti in scadenza per aggiungere qualità ed esperienza senza esborsi per cartellini. Dopo investimenti estivi pesanti nel 2025, il club bianconero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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